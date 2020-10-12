«الزراعة» تستضيف ماراثون ذوي الاحتياجات الخاصة

يستضيف مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ماراثونًا رياضيًّا لذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم وذلك السبت المقبل، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة؛ لتأصيل الروابط والعلاقات الإنسانية مع شباب الرياضيين.جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية ومحمد رسلان، أمين عام المركز وخالد جودة، مدير العلاقات العامة ورضا عمر مدير الأمن.