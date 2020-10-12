كيف دعمت «مبادرة كلنا واحد» المحتاجين لتوفير مستلزمات المدارس؟

مع قرب بدء العام الدراسي، واصلت شوادر ومنافذ "كلنا واحد" المقامة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، حيث أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الرابعة عشرة من مبادرة "كلنا واحد"، للمشاركة فى توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين.وجرى عقد عدة لقاءات مع بعض أصحاب فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وممثلى فروع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات، وبعض منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كل المتطلبات المدرسية "زى مدرسى– أدوات مدرسية" بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتجاوز 30%، وعرضها من خلال 81 منفذًا وسرادقًا على مستوى الجمهورية.. بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في مجال المستلزمات والأدوات المدرسية للمشاركة في المبادرة من خلال منافذ ثابتة- سيارات متحركة– معارض– شوادر" بكل المحافظات على مستوى الجمهورية، لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة.تقول رانيا محمود إحدى أولياء الأمور إنها أول مرة تقوم بالشراء من المعارض التابعة للحكومة، ولكنها فوجئت بجودة المعروض من أدوات مكتبية، خاصة وأن المعارض بها تمثيل للمكتبات الكبيرة ذات السمعة الجيدة في جودة الأدوات المدرسية، وعن الأسعار تقول رانيا "أنا عندي ولد واحد في المرحلة الابتدائية وعادة بشتري السبلايز والأدوات المدرسية من شنطة مدرسة وكتب خارجية وأقلام وكشاكيل بمبالغ كبيرة، ولكن الأسعار المعروضة من خلال المعرض تنافسية وأقل من تكاليف كل عام.في ذات السياق عبرت مايا جوزيف عن سعادتها بالأسعار المخفضة هذا العام خاصة في ظل كورونا لإرهاق أولياء الأمور بأعباء مادية زيادة عن كل عام بسبب المطهرات وأدوات الوقاية من الفيروس للأطفال، كذلك إصرار بعض المدارس على دفع المصروفات المدرسية كاملة قبل بدء العام.وأشارت إلى أن المعروض من الأدوات المدرسية بالرغم من أسعارها المخفضة، إلا أنها تتمتع بجودة عالية وتنوع كبير ليرضى جميع الأذواق وجميع المستويات، مضيفة أن انخفاض الأسعار جعل أولياء الأمور يلتزمون بجميع طلبات المدرسة من أدوات مدرسية "السبلايز".