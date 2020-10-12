«أحوال»: عدوان أردوغان يدمره ذاتيا

أكد موقع «أحوال» التركي أنه طالما كان رجب طيب أردوغان في السلطة ستبقى تركيا بطاقة عدائية في كل ركن من أركان المنطقة المتوترة.وتابع أن أردوغان عزز عنصر عدم القدرة على التنبؤ، وهو أحد أعمدة السياسة الخارجية لأنقرة منذ الانقلاب الفاشل في عام 2016، فأصبح ينظر إلى تركيا بالخارج على أنها جهة مزعزعة للاستقرار.وأوضح أن أردوغان لديه رغبة في تأسيس موطئ قدم في أجزاء مختلفة من المنطقة على أساس دائم، من أجل أن يُنظر إليه على أنه لاعب لا مفر منه في أي مفاوضات مستقبلية ويمكن أن يعيد تشكيل الخريطة.ولتحقيق هذا الهدف، يحتاج النظام إلى ثلاثة عناصر وهي الحكمة الخارجية والاقتصاد القوي والتحالفات الدولية القوية.وأكد الموقع أن أردوغان يفتقر لكافة هذه العنلصر وبالتالي ما يتبعه يندرج تحت مسمى سياسة التدمير الذاتي.