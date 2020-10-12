مدرسة «سيفن بيلرز» تنعى «مصطفى» ابن شقيقة أحمد يونس

نعت مدرسة «سيفن بيلرز» الطالب «مصطفى محمد حلمي جريد» ابن شقيقة الإعلامي أحمد يونس، الذي توفي نتيجة حادث تصادم أتوبيس المدرسة، اليوم الإثنين.وأصدرت المدرسة بيانًا جاء فيه: «ببالغ الحزن والأسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله، تنعى المدرسة الطالب مصطفى محمد حلمي جريد بأحر التعازي والمواساة، سائلين الله عز وجل أن يتغمده برحمته».وأقيمت صلاة الجنازة بعد عصر اليوم في مسجد «فاطمة الشربتلي» بالتجمع.وكتب أحمد يونس عبر حسابه في «فيسبوك»: «إنا لله وإنا اليه راجعون.. ابن أختي مصطفى في ذمة الله في حادث أتوبيس مدرسة.. في طريقي إلى دفنك يا حبيبي.. أسألكم الدعاء له بالمغفرة ولأمه ولأبيه ولنا بالصبر».