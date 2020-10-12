القوصي يبحث مع سفير كازاخستان التعاون في مجال تكنولوجيا الفضاء

بحث الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، مع خيرات لاما شريف، سفير كازاخستان بالقاهرة، مجالات التعاون المستقبلية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء مع وكالة الفضاء الكازاخستانية.جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية والدكتور محمد عراقي، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة، سفير كازاخستان بالقاهرة وسانجار وليخانوف مستشار السفارة بالقاهرة.وزار الوفد مبنى تجميع واختبار الأقمار الصناعية واستمعوا لشرح من الدكتور محمد القوصي عن أقسام المبنى وما تم إنجازه من أعمال، كما تم زيارة المعامل الأخرى ( الحمولة الفضائية - النموذج الهندسي - الغرفة الحرارية).واعرب السفير الكازاخستاني عن سعادته بوجوده بوكالة الفضاء المصرية، حيث تعتبر هذه هي الزيارة الأولى له لمؤسسة حكومية داخل مصر بعد شهر من توليه منصب سفير دولة كازاخستان.في ختام الزيارة، أهدى الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية درع الوكالة للسفير الكازاخستاني بالقاهرة.