ورشة عمل عن مهارات الذكاء العاطفي بحضور 23 مستشارًا

استضافت الأكاديمية الوطنية، الاثنين، 23 عضوًا من مستشاري أعضاء النيابة العامة لحضور ورشة عمل عن مهارات التخطيط الاستراتيجي والذكاء العاطفي والاجتماعي.يأتي ذلك بتوجيهات ورعاية النائب العام، المستشار حماده الصاوي، وترأس الوفد المستشار أحمد السعيد رئيس الاستئناف مدير معهد الدراسات الجنائية والتدريب.