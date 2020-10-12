ترامب: عهد أوباما وبايدن كان مريعًا
الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 06:18 م
وكالاتطباعة
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس الأسبق باراك أوباما ومنافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن من جديد، واصفًا عهد حكمهما بالمُريع.
وحسبما أفاد موقع فرانس برس، قال ترامب في تصريحات له اليوم:"من الأمريكيين استذكار أنه لم يكن ليكون رئيسًا للولايات المتحدة لو قام أوباما وبايدن بعملهما ولم يكونا مريعين في الحكم".
وحسبما أفاد موقع فرانس برس، قال ترامب في تصريحات له اليوم:"من الأمريكيين استذكار أنه لم يكن ليكون رئيسًا للولايات المتحدة لو قام أوباما وبايدن بعملهما ولم يكونا مريعين في الحكم".