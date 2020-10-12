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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بالجِمال والهتاف.. شباب حلايب وشلاتين يستقبلون مرشحي «التنسيقية» لانتخابات النواب

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 07:55 م
مرشحين تنسيقية شباب
مرشحين تنسيقية شباب الأحزاب
محمد الشريف - إسلام نصير
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استقبل مشايخ وأبناء قبائل البشارية والعبابدة بمدينة حلايب وأبورماد وشلاتين، مرشحين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالقائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد بترحاب كبير.

وامتطى شباب القبائل الجمال وحملوا الأعلام المصرية ونظموا مسيرة ترحيب تشكلت من ٥٠ سيارة دفع رباعي تقدمت السيارات التي استقلها أعضاء التنسيقية، ورددوا هتافات تحيا مصر، وعاش الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستمع شباب التنسيقية لمشكلات ومطالب أهالي حلايب وأبورماد وشلاتين، وقال أعضاء التنسيقية للأهالي أنهم جاءوا لآخر نقطة في الحدود المصرية السودانية بمدينة حلايب لعرض برنامجهم السياسي علي أبناء مصر الذين يدافعون عنها بدمائهم وأرواحهم.. لافتين إلي أن التنسيقية ستكون على اتصال دائم بأهالي حلايب وشلاتين وأبورماد؛ للتعبير عن قضاياهم تحت قبة البرلمان في الخمس سنوات القادمة في حال فوزهم بالانتخابات.

وأكد عدد من مشايخ حلايب وشلاتين وأبورماد دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي ومشاركتهم وبقوة في الانتخابات البرلمانية يومي ٢٤ و٢٥ أكتوبر؛ لاختيار نائب يعبر عنهم في الفترة المقبلة.

وأشاد شباب حلايب بتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وقدرة شبابها على مناقشة كافة القضايا السياسية والاقتصادية والإجتماعية بموضوعية ووازع وطني خالص.

وينظم أهالي الشلاتين مؤتمرا جماهيريا مساء اليوم لأعضاء التنسيقية ليعرضوا برنامجهم السياسي علي شباب ومشايخ العائلات.

والجدير بالذكر تتشكل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من ٢٥ حزبا سياسيا وتستهدف تنمية الحياة السياسية وترشح منها ٣١ شابا في الانتخابات البرلمانية الحالية، منهم ٢٦ بالقائمة الوطنية من أجل مصر و٥ على مقاعد الفردي.

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