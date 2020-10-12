المقادير:

طريقة التحضير:

تقدم جريدة "الدستور" اليوم طريقة عمل كيك موكا بالشوكولاتة بوصفة خاصة ومميزة من كيك موكا بالشوكولاتة، بخطوات سهلة، وبألذ مذاق، وبطعم جديد.- طحين: كوبان.- سكر: كوبان.- بودرة الكاكاو: ثلثان الكوب.- الزيت: نصف كوب.- لبن زبادي: كوب.- البيض: 2 حبة.- بيكنج صودا: ملعقتان صغيرتان.- ملح: نصف ملعقة صغيرة.- بيكنج بودر: ملعقة صغيرة.- النسكافيه: ملعقة كبيرة.- ماء ساخن: كوب.- سخني الفرن على حرارة 175 درجة.- جهزي صينية قياس 9 انش وادهنيها بالزبدة ورشة الطحين.- اخلطي الطحين والسكر والكاكاو والزيت والبيض واللبن الزبادي في وعاء حتى تمتزج المكونات.- أضيفي البيكنج باودر والبيكنج صودا والملح واخلطي.- اخلطي ملعقة النسكافيه مع الماء الساخن وأضيفيه لخليط الكيك واخفقي لمدة دقيقتين حتى يصبح الخليط ناعمًا.- صبي خليط الكيك في القالب وأدخليه الفرن لمدة 30 – 35 دقيقة حتى ينضج واتركي الصينية لتبرد لمدة 10 دقائق.- عند التقديم زيني الوجه بكريمة الشوكولاتة أو صوص الشوكولاتة حسب الرغبة وقطعي الكيك وقدميه.