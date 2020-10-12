طريقة عمل «كيك موكا» بالشوكولاتة
الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 07:42 م
سلمى بدرطباعة
تقدم جريدة "الدستور" اليوم طريقة عمل كيك موكا بالشوكولاتة بوصفة خاصة ومميزة من كيك موكا بالشوكولاتة، بخطوات سهلة، وبألذ مذاق، وبطعم جديد.
المقادير:
- طحين: كوبان.
- سكر: كوبان.
- بودرة الكاكاو: ثلثان الكوب.
- الزيت: نصف كوب.
- لبن زبادي: كوب.
- البيض: 2 حبة.
- بيكنج صودا: ملعقتان صغيرتان.
- ملح: نصف ملعقة صغيرة.
- بيكنج بودر: ملعقة صغيرة.
- النسكافيه: ملعقة كبيرة.
- ماء ساخن: كوب.
طريقة التحضير:
- سخني الفرن على حرارة 175 درجة.
- جهزي صينية قياس 9 انش وادهنيها بالزبدة ورشة الطحين.
- اخلطي الطحين والسكر والكاكاو والزيت والبيض واللبن الزبادي في وعاء حتى تمتزج المكونات.
- أضيفي البيكنج باودر والبيكنج صودا والملح واخلطي.
- اخلطي ملعقة النسكافيه مع الماء الساخن وأضيفيه لخليط الكيك واخفقي لمدة دقيقتين حتى يصبح الخليط ناعمًا.
- صبي خليط الكيك في القالب وأدخليه الفرن لمدة 30 – 35 دقيقة حتى ينضج واتركي الصينية لتبرد لمدة 10 دقائق.
- عند التقديم زيني الوجه بكريمة الشوكولاتة أو صوص الشوكولاتة حسب الرغبة وقطعي الكيك وقدميه.
المقادير:
- طحين: كوبان.
- سكر: كوبان.
- بودرة الكاكاو: ثلثان الكوب.
- الزيت: نصف كوب.
- لبن زبادي: كوب.
- البيض: 2 حبة.
- بيكنج صودا: ملعقتان صغيرتان.
- ملح: نصف ملعقة صغيرة.
- بيكنج بودر: ملعقة صغيرة.
- النسكافيه: ملعقة كبيرة.
- ماء ساخن: كوب.
طريقة التحضير:
- سخني الفرن على حرارة 175 درجة.
- جهزي صينية قياس 9 انش وادهنيها بالزبدة ورشة الطحين.
- اخلطي الطحين والسكر والكاكاو والزيت والبيض واللبن الزبادي في وعاء حتى تمتزج المكونات.
- أضيفي البيكنج باودر والبيكنج صودا والملح واخلطي.
- اخلطي ملعقة النسكافيه مع الماء الساخن وأضيفيه لخليط الكيك واخفقي لمدة دقيقتين حتى يصبح الخليط ناعمًا.
- صبي خليط الكيك في القالب وأدخليه الفرن لمدة 30 – 35 دقيقة حتى ينضج واتركي الصينية لتبرد لمدة 10 دقائق.
- عند التقديم زيني الوجه بكريمة الشوكولاتة أو صوص الشوكولاتة حسب الرغبة وقطعي الكيك وقدميه.