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رئيس التحرير التنفيذي
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طريقة عمل «كيك موكا» بالشوكولاتة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 07:42 م
كيك موكا
كيك موكا
سلمى بدر
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تقدم جريدة "الدستور" اليوم طريقة عمل كيك موكا بالشوكولاتة بوصفة خاصة ومميزة من كيك موكا بالشوكولاتة، بخطوات سهلة، وبألذ مذاق، وبطعم جديد.

المقادير:
- طحين: كوبان.
- سكر: كوبان.
- بودرة الكاكاو: ثلثان الكوب.
- الزيت: نصف كوب.
- لبن زبادي: كوب.
- البيض: 2 حبة.
- بيكنج صودا: ملعقتان صغيرتان.
- ملح: نصف ملعقة صغيرة.
- بيكنج بودر: ملعقة صغيرة.
- النسكافيه: ملعقة كبيرة.
- ماء ساخن: كوب.

طريقة التحضير:
- سخني الفرن على حرارة 175 درجة.

- جهزي صينية قياس 9 انش وادهنيها بالزبدة ورشة الطحين.

- اخلطي الطحين والسكر والكاكاو والزيت والبيض واللبن الزبادي في وعاء حتى تمتزج المكونات.

- أضيفي البيكنج باودر والبيكنج صودا والملح واخلطي.

- اخلطي ملعقة النسكافيه مع الماء الساخن وأضيفيه لخليط الكيك واخفقي لمدة دقيقتين حتى يصبح الخليط ناعمًا.

- صبي خليط الكيك في القالب وأدخليه الفرن لمدة 30 – 35 دقيقة حتى ينضج واتركي الصينية لتبرد لمدة 10 دقائق.

- عند التقديم زيني الوجه بكريمة الشوكولاتة أو صوص الشوكولاتة حسب الرغبة وقطعي الكيك وقدميه.

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