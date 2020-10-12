تمزيق لافتات الدعاية الانتخابية.. صراع المنافسة بدائرة الرمل في الإسكندرية

اشتدت منافسة الدعاية الانتخابية بين المرشحين لانتخابات النواب داخل دائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية.وقال كريم علاء أحد أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح حازم الريان، فردي مستقل، إنه تم تمزيق ملصقات الدعاية الانتخابية الخاصة بمرشحه بمنطقة جوانتي التابعة لكوبري الناموس.وأضاف خلال تصريحات صحفية أن جميع الدعاية الانتخابية للمرشحين المنافسين في تلك المنطقة لم تمزق وهو ما يؤكد أنها بدافع المنافسة.وشهدت دائرة الرمل منافسة شديدة بين المرشحين، حيث ظهر على الساحة الانتخابية وجوه جديدة تخوض السباق الانتخابي لأول مرة، حيث واصل المرشحون جولاتهم بالمناطق الشعبية لكسب التأييد الشعبي.وخصص البرلمان للدائرة الثانية وهي دائرة الرمل 3 مقاعد، وتم ترشح 39 مرشحًا، من بينهم 10 مرشحين أحزاب، و29 مرشحا مستقلا بالنظام الفردي.