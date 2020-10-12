وضع لافتات تنبيه بعدم إشغال الأرصفة في مطروح

أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن الدفع بحملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق المخالفة بالشوارع والميادين الرئيسية، وبمحيط سوق مطروح الحضاري والطريق الدولي، تحت إشراف وتنفيذ إدارة تحسين البيئة بمجلس المدينة.وأكد "جاب الله" أنه تم وضع لافتات للتنبيه بعدم إشغال الأرصفة والطريق أمام بوابات سوق مطروح الحضاري، وإلا سيتم التحفظ وإزالة إشغالات الطريق للمخالفين، وتوقيع غرامات مالية فورية طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.وأشار إلى مواصلة استمرار جهود إدارة التشجير في أعمال التجميل والتشجير وقص وتقليم الأشجار وري الحدائق والميادين وزراعة أشجار الزينة بالجزيرة الوسطى بطريق علم الروم.