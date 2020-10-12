الأنبا إيلاريون يتفقد المركز القبطي لتأهيل ذوي الإعاقة (صور)

قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا إيلاريون، الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، تفقد المركز القبطي لتأهيل ذوي الإعاقة الذهنية.وأضاف المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسي، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المركز يقع بمنطقة العجمي هانوفيل.