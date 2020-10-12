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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حجز مدير شركة متهم بحيازة 3 آلاف قطعة مستلزمات طبية مغشوشة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 06:27 م
حجز مدير شركة
حجز مدير شركة
حسام التمساح
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أمرت نيابة مصر الجديدة، الإثنين، بحجز مدير شركة 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول واقعة ضبط 3 آلاف قطعة مستلزمات طبية مغشوشة داخل مخزن الشركة، وذلك قبل طرحها بالسوق السوداء بين المواطنين، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، من ضبط 3 آلاف قطعة مستلزمات طبية مغشوشة داخل شركة بمصر الجديدة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بلاغًا يفيد بضبط 3.910 قطعة مستلزمات طبية "كمامة، قفاز طبي، شرائط تحليل سكر، غيار جراحي" بدون مستندات ومجهولة المصدر وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمصر الجديدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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