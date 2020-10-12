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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلس السيادة الانتقالي بالسودان ينعي الأمين العام لـ«نيباد»

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 06:16 م
مجلس السيادة الانتقالي
مجلس السيادة الانتقالي بالسودان
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نعى مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الدكتور حسن أحمد عبد العاطي الأمين العام للشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا "نيباد"، الذي توفي إثر حادث سير على طريق بين بورتسودان في شمال شرق السودان، وعطبرة بولاية نهر النيل (وسط) مساء الخميس الماضي.

وأوضح مجلس السيادة الانتقالي- في بيان اليوم الاثنين- أن الدكتور حسن عبد العاطي كان والوفد المرافق له في مهمة وطنية تهدف للمساهمة في نزع فتيل الأزمة التي اشتعلت في شرق السودان، منوهًا بدوره ومساهمته الوطنية المقدرة في مجال العمل العام بالسودان.

يذكر أن الدكتور حسن عبد العاطي هو الأمين العام للمنتدى المدني القومي في السودان، أستاذ الجغرافيا في جامعة الخرطوم، وأحد أبرز الرموز المؤسسة لقوى إعلان الحرية والتغيير (الحاضنة السياسة للحكومة السودانية).

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