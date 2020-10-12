محمود الغياث يحصد جائزة الإبداع في «همسة» للفنون

حقق المطرب الشاب محمود الغياث نحو 170 مليون مشاهدة بأغنيته "ربي رزقني" على يوتيوب.حصل الغياث على أفضل مطرب شاب بالعراق في مهرجان همسة الدولي للفنون والآداب عن أغنية "ربي رزقني" التي أقيمت فعالياته أمس في دورته الثامنة وحصل أيضًا على جائزة الإبداع والتميز في المهرجان نفسه.وشهد المهرجان نجاحًا كبيرًا على مستوى الحضور وأهديت الدور إلى النجم الكبير محمد صبحي بمناسبة٥٠ سنة على إنشاء فرقته المسرحية العريقة.وكرمت إدارة المهرجان كلًّا من النجم أحمد زاهر عن مسلسل "البرنس"، والفنانة حنان مطاوع والفنانة سميرة عبدالعزيز والفنانة مادلين طبر والفنانة وفاء صادق عن مسلسل "فلانتينو"، والفنانة ندي بهجت.