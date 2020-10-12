الصين وكمبوديا توقعان اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة

وقعت الصين وكمبوديا اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين، لتكون أول اتفاقية من نوعها على الإطلاق لكمبوديا.ووقع الاتفاقية في عاصمة كمبوديا (بنوم بنه)، وزير التجارة الكمبودي، بان سوراساك، ووزير التجارة الصيني، تشونج شان، بحضور رئيس الوزراء الكمبودي، سامديتش تيكو هون سين، عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانج يي.وقال رئيس الوزراء الكمبودي، سامديتش تيكو هون سين، وفقًا لشبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن)، اليوم الإثنين: إن اتفاقية التجارة الحرة لها أهمية اقتصادية وسياسية كبيرة، معربًا عن ثقته أن التنمية في كمبوديا ستواصل تحسنها من خلال التعاون الودي بين البلدين.من جهته، قال وزير الخارجية الصيني، وانج يي، إن التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة أرسل إشارة قوية، وسيساعد كمبوديا في مواجهة التحديات التي جلبها فيروس كورونا، وسيعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.