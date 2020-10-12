مؤتمر جماهيري لدعم مرشحي «من أجل مصر» بالجيزة

شهد مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مؤتمرا جماهيريا تحت عنوان "من أجل استقرار وطن" لدعم مرشحي القائمة الوطنية "من أجل مصر" ومرشحي الفردي لحزب مستقبل وطن بالدائرة التاسعة بمحافظة الجيزة لانتخابات مجلس النواب 2020.وأكدت الدكتورة صبورة السيد، مرشحة القائمة الوطنية، أن أهم ما يميز القائمة الوطنية أنها تضم رموزا من مختلف الأحزاب، رموزا ناجحة لها القدرة على العطاء وأن الشباب هو من يقودنا لمستقبل أفضل.وأضاف الدكتور نافع عبدالهادى، مرشح القائمة الوطنية، أن رأس المال السياسي هو ما يفسد العملية الانتخابية وأن نظام القائمة أتاح لذوى الاحتياجات الخاصة والشباب والمرأة والأخوة الأقباط تمثيلا قويا تحت قبة البرلمان.وفي ذات السياق قال النائب أحمد قطب، عضو مجلس الشيوخ، إن حزب مستقبل وطن لديه إيمان كبير بقدرات الشباب المصري ويعمل دائما على تدريبه وتأهيله لتحمل المسئولية، لافتا إلى أن الحزب دفع بعدد من المرشحين الشباب في انتخابات مجلس الشيوخ ونجحوا في الحصول على نيل ثقة الناخبين الذين آمنوا بفكرة دعم الشباب ومساندتهم.وطالب عضو الشيوخ جموع الناخبين بالنزول والمشاركة في الانتخابات وممارسة حقوقهم الدستورية، والتصويت لصالح مرشحى القائمة الوطنية "من أجل مصر".وتابع قائلا: "طول ما الشباب بخير سيكون الوطن بخير".