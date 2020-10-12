الوزراء العراقي: الحكومة كلفت بواجبات محددة تتوج بإجراء انتخابات مبكرة

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أن الحكومة كلفت بواجبات محددة تتوج بإجراء انتخابات مبكرة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده الكاظمي مع الكتل السياسية بحضور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ووزيرى المالية والتخطيط.وأوضح البيان أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة الورقة البيضاء الإصلاحية الخاصة بتجاوز التحديات الاقتصادية التي يمر بها البلد، لاسيما ما يتعلق بالجانب المالي.وأشار الكاظمي، خلال الاجتماع، إلى حجم التحديات التي تواجه العراق، سواء على المستوى الصحي وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، أو على المستوى الاقتصادي والأزمة المالية الخانقة، أو على مستوى التحديات الأمنية الكبيرة، قائلا: "إنه وعلى الرغم مما تواجهه الحكومة من ضغوطات وعراقيل، إلا أنها مصرّة على العمل الجاد لتجاوز المحنة".وأضاف: أن "الحكومة كلفت بواجبات محددة تتوج بإجراء انتخابات مبكرة، وقد تم تحديد موعد لها، كما تم الانتهاء من قانون الانتخابات، ويتواصل العمل مع مفوضية الانتخابات والجهات المعنية لإجراء الانتخابات في موعدها.. وبذلك نكون قد استجبنا إلى إرادة شعبنا ومرجعيتنا الرشيدة".وشدد الكاظمي على أن معالجة التحديات الاقتصادية مهمة ليست سهلة، وأن الأزمة الحالية منهجية لا تتعلق بهذه الحكومة وإجراءاتها، لافتا إلى أنها تحتاج إلى إصلاح حقيقي وجذري وخطط طويلة الأمد لتجاوزها.