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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«المريمي»: حوار القاهرة حول ليبيا مستمر حتى كتابة دستور جديد

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 06:19 م
فتحي المريمي
فتحي المريمي
عبير سليم
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أكد مستشار رئيس البرلمان الليبي، فتحي المريمي، مساء اليوم الاثنين، أن اجتماعات وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة، التي تعقد في القاهرة، مستمرة حتى الوصول لاتفاق حول الدستور الجديد.

وقال المريمي خلال مداخلة مع قناة "العربية" إن المجتمعين ملتزمون بكتابة دستور ليبي جديد أو تعديل القديم.

ووفقا لما تم تداوله عبر الإعلام المحلي، فإن هناك عددا من المقترحات التي يتم تداولها بين المجتمعين، من بينها كتابة دستور جديد، أو إدخال تعديلات على مسودة الدستور الحالي في 2017، أو العودة إلى الدستور الملكي.

كما ذكرت "العربية" أن أبرز المواد الخلافية تتعلق بالحكم المحلي (إدارة شؤون البلديات)، وشروط الترشح للانتخابات، بالإضافة إلى توزيع الموارد والثروات.

وتستضيف القاهرة منذ أمس ولمدة ثلاثة أيام الاجتماعات الرامية إلى بلورة قاعدة دستورية ملائمة يتوافق عليها الليبيون لتنظيم انتخابات ثم تحريك العملية السياسية.

ويبحث الفرقاء الليبيون الخيارات القانونية والدستورية التي يمكن طرحها على ملتقى الحوار السياسي الليبي لتسهيل المداولات حول المضي قدما في الترتيبات الدستورية.

تأتى تلك الاجتماعات برعاية اللجنة المصرية المعنية بالأزمة الليبية، وبدعم دولي، وعقب أيام من الجولة الثانية للحوار الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية بين الأطراف الليبية التي انتهت بالاتفاق على آلية اختيار المناصب السيادية السبع وفقا للمادة 15 من اتفاق الصخيرات.

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