مطرانية منفلوط تستعد لبدء العام الدراسي الجديد (صور)

اجتمع نيافة الحبر الجليل الأنبا ثاؤفيلس بمجلس إدارة مدرسة سانت ماري، وعلى رأسهم القس متى والقس بيشوي وجاء هذا الاجتماع استعدادًا للعام الدراسي الجديد، وتم فيه الترحيب بالمدرسين الجدد وتعريفهم بأهمية دورهم في تنمية المجتمع، وأهمية دور المعلم في تغيير سلوكيات المجتمع الخاطئة وغرس السلوكيات السوية.وقالت الإيبارشية، في بيان رسمي لها عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه تم الوقوف ومناقشة سلبيات العام الماضي ووضع استراتيجيات التغلب عليها هذا العام.كما ألقى نيافة الأنبا ثاؤفيلس كلمة ترحيب، وأكد على ضرورة وجود تمييز للمدرسة ليس تعليميًّا فقط بل وسلوكيًّا وأخلاقيًّا، وأن التدريس ليس مهنة عادية بل أمانة.كما ناقش نيافته تقسيم وتوزيع المسئوليات داخل الهيكل الإداري للمدرسة.