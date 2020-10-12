معهد الرعاية يفتح باب قبول الطلاب الجدد بإيبارشية منفلوط

أعلن معهد الرعاية والتربية بإيبارشية منفلوط بمحافظة أسيوط، عن فتح باب القبول للالتحاق بالمعهد فرع منفلوط للعام الدراسي الجديد 2020-2021.ويقبل المعهد الطلاب الحاصلين على الليسانس والبكالوريوس أو بكالوريوس إكليريكية، ويشترط عند التقديم إحضار البطاقة الشخصية وخطاب تزكية أب الاعتراف، وصورة شهادة البكالوريوس أو الليسانس.وبدأ معهد الرعاية والتربية بالقاهرة من سبتمبر الجاري وحتى 15 أكتوبر الجاري، في قبول دفعة جديدة للعام الدراسي 2020-2021، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.ويقبل المعهد خريجي الجامعات فقط من الآباء الكهنة والخدام والخادمات، حيث يحصلون من خلاله على درجة الدبلومة، في أحد التخصصات التالية "الرعاية الكنسية، الكتاب المقدس، الحياة الكنسية، الإرشاد الروحي، الإرشاد النفسي، الإرشاد الأسري، الموارد البشرية، رعاية الطفولة، رعاية المسنين، كما يتيح لخريجيه فرصة الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه".