رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 12 أكتوبر 2020 الموافق 25 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

24 إصابة جديدة بكورونا في السنغال

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 05:03 م
كورونا في السنغال
كورونا في السنغال
أ.ش.أ
طباعة
أعلنت وزارة الصحة السنغالية عن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى 15 ألفًا و292 حالة.

وأوضحت الوزارة- في بيان اليوم الإثنين، وفقًا للإذاعة السنغالية- أنه تم إجراء 639 فحصًا، كما تم تسجيل تعافي 93 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 13 ألفًا و390 مصابًا.

وأشارت إلى أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 314 شخصًا، كما أن هناك 1586 حالة تتلقى العلاج بالمستشفيات.

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء: رقم قومى لكل عقار يحفظ الملكيات وتقديم الخدمات بسهولة

«بيت دعارة».. زوجة الأجير سامي كمال الدين تفضح ماخور قناة الشرق

تعرف على الفئات المحرومة من التصويت في الانتخابات طبقًا للقانون

مدبولي: طرح 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي و«سكن المصريين» خلال أيام

الصور

image description

جامعة أسيوط تختتم فعاليات نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي

image description

تفاصيل استعدادات «تعليم دمياط» للعام الدراسى الجديد

image description

وزير التعليم العالى يفتتح وحدات تعليمية وتدريبية بـ«طب أسنان المنصورة»

image description

جامعة أسيوط تنظم النسخة السادسة من «محاكاة الاتحاد الأوروبي»

image description

محافظ الدقهلية يفتتح عناية جراحة قلب الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

تعرف على الفئات المحرومة من التصويت في الانتخابات طبقًا للقانون

«ملقاش معاها فلوس» زوج يشعل النار في زوجته بكفرالشيخ

رئيس الوزراء: رقم قومى لكل عقار يحفظ الملكيات وتقديم الخدمات بسهولة

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر أكتوبر 2020

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

أمريكيان يفوزان بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2020

دراسة تحذر من استمرار كورونا على الأسطح الزجاجية والنقود لحوالي شهر

أيام زمان

هل كانت بخيلة؟.. حكاية فنانة يهودية شهيرة رفضت الخروج من مصر

«ساندها فمنعته من التمثيل معها».. حكاية الزوجة الأولى لأنور وجدي

«جبنة روكفور وتفاح».. حكاية مثيرة لـ مصطفى أمين في الزنزانة

قصة غضب الراقصات من سهير زكى

مقالات الرأي
د. منى حلمى
إذا كان الله أعلم لماذا إذن يحاصروننا بالفتاوى؟
عمرو خالد
الستّار.. حَيىٌ ستِيرٌ يحب الستر والحياء
ماجد حبته
حسمنا معركة الوعى.. ولن نصالح
نرمين يسر
نرمين يسر تكتب: «السقا مات» ورمزية الموت والحياة
المزيد

الثقافة

قطاع التنمية الثقافية يشارك في معرض «تراثنا»

هيئة الكتاب تصدر «امرأة العزيز» لمحمد ناصف

نهضة مصر تحتفل بإطلاق رواية ريم بسيوني «سبيل الغارق»

الناشرين المصريين يكشف استعدادات إقامة معرض الأوبرا للكتاب