24 إصابة جديدة بكورونا في السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية عن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى 15 ألفًا و292 حالة.وأوضحت الوزارة- في بيان اليوم الإثنين، وفقًا للإذاعة السنغالية- أنه تم إجراء 639 فحصًا، كما تم تسجيل تعافي 93 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 13 ألفًا و390 مصابًا.وأشارت إلى أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 314 شخصًا، كما أن هناك 1586 حالة تتلقى العلاج بالمستشفيات.