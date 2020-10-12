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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تنوي بناء مخيم جديد في ليسبوس بحلول صيف 2021

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 04:53 م
مخيم
مخيم
وكالات
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أعلن وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراخي، اليوم الاثنين، أنه سيتم بناء مخيم جديد دائم و"مغلق" بحلول صيف 2021 في جزيرة ليسبوس عوضا عن مخيم موريا الذي دمره الحريق في سبتمبر.

وأشار الوزير خلال إفادة صحفية إلى أنه تم الاتصال بشركات التعمير لبناء مخيمات جديدة في جزر بحر إيجة الأخرى وهي ساموس وكوس وليروس.

وأضاف "نتقدم نحو برنامج طموح يموله الاتحاد الأوروبي للمخيمات المغلقة مبان سيتم مراقبة دخولها" وستجهز بـ "سياج مزدوج".

وقال "هدفنا هو أن يكون لدينا مبنى دائم جاهز للخدمة في صيف 2021" في ليسبوس، مؤكدا أن المخيم المستقبلي سيكون مزودا بنظام حماية من الحرائق وسيوفر الظروف المعيشية "اللائقة" لشاغليه.

في ليسبوس، تم إنشاء مخيم مؤقت على عجل بعد أن التهمت النيران، في 9 سبتمبر، مخيم موريا الواسع وغير الصحي، الأكبر في أوروبا.

والخميس، غمرت الأمطار الغزيرة المباغتة 80 خيمة بالمخيم المؤقت، مما تطلب استبدالها.

ويمكن لهذا الموقع استيعاب 7400 شخص ولكن يكمن خفض الشاغلين إلى أقل من 5 آلاف بحلول الصيف، بحسب ميتاراخي.

ولفت الوزير "نتخذ إجراءات لجعل المخيم جاهزا بحلول الشتاء"، مشيرا إلى أنه سيتم نقل الحاويات إلى المبنى المؤقت.

وقد اشتكى العديد من اللاجئين من المخيم الجديد، الذي تم إنشاءه في حقل رماية عسكري سابق، ويفتقر إلى الأسرة المناسبة والكهرباء والمياه الصالحة.

وغادر حوالي 7500 مهاجر اليونان منذ بداية العام، وتم تسجيل 3200 مهاجر في برامج العودة الطوعية، بحسب الوزير.

وللحد من عدد المتقدمين للحصول على اللجوء، قررت اليونان خفض بدل السكن والمساعدة.
كما ستوقف جميع الفنادق التي تستضيف اللاجئين عملها بحلول نهاية العام.

في ليسبوس، قد يتم إغلاق مخيم تابع للبلدية ومركز مخصص لاستقبال طالبي اللجوء الأكثر ضعفًا، رغم معارضة منظمات حقوق الإنسان.

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