بريطانيا: عدد إصابات كورونا يتفوق على وقت الإغلاق

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاثنين، إن عدد البريطانيين في المستشفيات بسبب الإصابة بوباء كورونا، يتفوق على عددهم وقت الإغلاق.وأضاف جونسون، في تصريحات نقلها موقع العربية: "لا أعتقد أننا بحاجة لإغلاق كلي ثان في مواجهة فيروس كورونا"، لافتًا إلى أن الإغلاق الكلي سيحرم الأطفال من التعليم ويضر بالاقتصاد.وتابع رئيس الوزراء البريطاني: "لا نريد العودة إلى الإغلاق التام في بريطانيا".وكان عرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس، أمام النوّاب نظامًا جديدًا يتألّف من مستويات تأهّب متدرّجة، لتحديد الإجراءات الواجب تطبيقها لمكافحة فيروس كورونا في المناطق الإنجليزيّة بحسب مدى انتشار الوباء، في حين يستعدّ شمال إنجلترا لتشديد إجراءات الحجْر.