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الإثنين 12 أكتوبر 2020 الموافق 25 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل مشاركة حسام أغا في 3 أعمال جديدة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 04:37 م
حسام أغا
حسام أغا
حسن أمين
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يستعد الفنان الشاب حسام أغا للمشاركة في ثلاثة أعمال فنية جديدة خلال الأيام المقبلة منهم برنامجين وعمل درامي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

البرنامج الأول ينتمي إلى نوعية البرامج التحفيزية يعرض من خلاله قصص النجاح في شتى المجالات بشكل عام أما البرنامج الثاني يحمل الطابع الكوميدي "فيتشرز لايت" ومن المقرر طرحه عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، أما المسلسل فهو يحمل الطابع الاجتماعي ويناقش ما يحدث من قضايا في صعيد مصر وسيتم الإعلان عن كافة تفاصيله قريبا.

يذكر أن حسام أغا شارك في العديد من الأعمال الدرامية والبرامج منها برنامج "ورطة إنسانية" الموسم الثاني وكذلك برنامج "لمتنا" ومسلسل "ستات قادرة"مع نجلاء بدر وريهام سعيد وعبير صبرى كما كانت له تجارب في الإذاعة المصرية من خلال مشاركته في عمل درامي إذاعي يحمل اسم "حياة" كما شارك في العديد من الإعلانات كموديل.

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