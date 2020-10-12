«حمدوك» يؤكد ضرورة تعزيز العلاقات مع جنوب إفريقيا

أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، ضرورة الاهتمام بتعزيز العلاقات الثنائية مع جنوب إفريقيا في المجالات المختلفة، والتركيز على عكس فرص الاستثمار لما يتمتع به السودان من موارد وإمكانات هائلة في هذا المجال.جاء ذلك خلال لقاء حمدوك، اليوم الاثنين، مع سفير السودان لدى جنوب إفريقيا أسامة نقد الله، بمناسبة توديعه لمباشرة مهامه.ووجه حمدوك سفير السودان لدى جنوب إفريقيا، بضرورة الاهتمام بقضايا السودانيين في الخارج، وإبراز وجه السودان المشرق وانفتاحه على العالم خاصة بعد ثورة ديسمبر.