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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«احمى نفسك.. احمى بلدك» لزيادة الوعى بمدارس البحيرة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:27 م
احمى نفسك
احمى نفسك
البحيرة معوض هويدى
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أكد الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن مبادرة "احمي نفسك.. احمي بلدك " التي بدأت من منتصف شهر سبتمبر بمدارس المحافظة لنشر الوعي الثقافى والصحي لدى العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية، حيث شهدت نجاحا كبيرا حتى الآن من خلال روح التعاون البناء والفعال بين الجميع للعمل على خروج المدرسة في أجمل صورة لاستقبال أبنائنا الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2020-2021.

وأكد استمرار الجولات والزيارات التفقدية للوقوف على فعاليات المبادرة، تشجيعا وتحفيزا لها ورفع روح التنافس الإيجابي بين المدارس.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة أن المبادرة تشمل أعمال النظافة داخل وخارج المدارس مع إعداد خطة وقائية تهدف إلى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات، وكذا نظافة الأفنية والأسوار والطرقات والفصول ودورات المياه والتشجير مع تجديد الإعلام ودهان الأسوار ومراجعة طفايات الحريق والتأكد من صلاحيتها ومتابعة كل الإجراءات الخاصة بصيانة بالوعات الصرف الصحي والوصلات الكهربائية وجميع مخارج الكهرباء وتأمينها مع عمل الصيانة اللازمة للبوابات وغسيل خزانات المياه وتطهيرها ورفع جميع الرواكد الخشبية ومتابعة النوافذ وسلامتها واستبدال التالف منها وتقليم الأشجار والحدائق وزيادة المساحات الخضراء ومتابعة سلامة قوائم الملاعب والأجراس والشبابيك.
«احمى نفسك.. احمى بلدك» لزيادة الوعى بمدارس البحيرة
«احمى نفسك.. احمى بلدك» لزيادة الوعى بمدارس البحيرة
«احمى نفسك.. احمى بلدك» لزيادة الوعى بمدارس البحيرة
«احمى نفسك.. احمى بلدك» لزيادة الوعى بمدارس البحيرة
«احمى نفسك.. احمى بلدك» لزيادة الوعى بمدارس البحيرة
«احمى نفسك.. احمى بلدك» لزيادة الوعى بمدارس البحيرة

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