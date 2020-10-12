مرشحة ترامب للمحكمة العليا أمام اختبار في مجلس الشيوخ

بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي الاثنين، جلسة الاستماع إلى القاضية ايمي كوني باريت التي اختارها دونالد ترامب لعضوية المحكمة العليا رغم معارضة الديمقراطيين الذين لا يملكون أصواتا كافية لعرقلة تثبيتها في هذا المنصب قبل الاقتراع الرئاسي في 3 نوفمبر.اختار الرئيس الجمهوري في 26 سبتمبر القاضية البالغة من العمر 48 عاما لخلافة القاضية التقدمية روث بادر غينسبيرغ بعد وفاتها قبل ثمانية أيام بمرض السرطان.ووفقا للدستور على باريت نيل موافقة مجلس الشيوخ للالتحاق بالمحكمة العليا الاميركية التي تضم خمسة قضاة محافظين من أصل تسعة.ويريد الديمقراطيون ومرشحهم الرئاسي جو بايدن عدم البت في تعيين القاضية باريت في المحكمة العليا قبل الاستحقاق الرئاسي، لكن دونالد ترامب يريد المضي قدما في أسرع وقت ممكن لإرضاء الناخبين المتدينين من اليمين.وشدد السناتور الجمهوري ليندسي جراهام الذي يرأس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، صباح الاثنين على أهمية التحدي بالنسبة لمعسكره، قائلًا إن التعيين "يساعد الرئيس ترامب"، الذي يسجل تراجعًا في استطلاعات الرأي قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات الرئاسية.وصرح لقناة فوكس نيوز متوجهًا لمعارضي القاضية "إذا أردتم القتال في قضية إيمي باريت، فسنقاتل"، فيما توجهت القاضية مع عائلتها إلى الكونجرس.وتحظى القاضية باريت بصورة جدية في الأوساط المسيحية التقليدية التي تشاركها قيمها، بدءا من معارضة معلنة للإجهاض والتمسك بمفهوم الزواج باعتباره ارتباطا "بين رجل وامرأة"، وفقا لرسالة وجهت الى البابا في 2015.وهي كاثوليكية متدينة وأم لسبعة أولاد بينهم اثنان بالتبني وآخر مصاب بمتلازمة داون، وأعلنت يوما ان "قضيتها هي خدمة ملكوت الله".وتؤكد القاضية المعروفة بحججها القانونية الثابتة، أنها تميز بين قناعاتها الشخصية ومهنتها كقاضية.وستؤكد امام مجلس الشيوخ انها تسعى دائما لبذل "قصارى جهدها للوصول الى نتيجة ضمن الأطر القانونية بعيدا عن ميولي الشخصية".و من المقرر أن تعلن خلال عرضها الذي نشرته وسائل اعلام عديدة ان "دور المحاكم ليس لتسوية كل مشكلة او تصحيح اي خطأ في حياتنا العامة. قرارات السياسة العامة يجب ان تتخذ من قبل الجهات السياسية المنتخبة التي تتحمل المسؤولية أمام الشعب".