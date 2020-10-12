478 إصابة جديدة و6 وفيات بكورونا في جورجيا

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا عن تسجيل 478 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل الإجمالي 12 ألفًا و272 حالة.وأوضحت السلطات الصحية- وفقًا لصحيفة (جورجيا توداي) على موقها الإلكتروني، اليوم الإثنين- أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 6538 شخصًا عقب تسجيل 211 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت إلى أنه تم تسجيل 6 وفيات جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 91 حالة منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن، مُضيفة أن هناك 5643 حالة نشطة من فيروس كورونا في جورجيا.