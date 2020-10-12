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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تكليف قيادات جديدة لمشروعات محافظة القليوبية

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 04:40 م
عبد الحميد الهجان
عبد الحميد الهجان
أ.ش.أ
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قرر محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان تكليف كل من أحمد محمد عبدالهادى دحدوح مديرًا تنفيذيًا لمشروع بورصة الدواجن وأحمد مختار عبدالفتاح مديرًا للمبنى الإداري بالمناطق الصناعية بعرب العليقات، عادل عبدالحميد سالم مدير مكتب متابعة تنفيذ الإزالات وأمان الله سويلم عبدالله عصر مديرًا للمنطقة الصناعية بالشروق.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لمدينة شبرا الخيمة، اليوم الإثنين، شملت المرور على شارع 15 مايو وشارع 135 بحي شرق شبرا الخيمة، وكذلك شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة.

وأسفرت جولة المحافظ عن تحرير 8 محاضر إشغالات وتعديات على حرم الطريق العام، مؤكدًا استمرار العمل خلال الفترة المسائية واستمرار رفع الإشغالات ومتابعتها بشكل دوري وعدم عودتها مرة أخرى، ومنع إقامة الأكشاك أو أي شيء يعوق الحركة المرورية.

وشدد محافظ القليوبية على تكثيف وشن حملة من صباح باكر لإزالة القمامة والأتربة، وإزالة القمامة بترعة ميت نما وترعة الشرقاوية باستخدام معدات حي غرب وشرق ومدن قليوب والقناطر الخيرية والخانكة والخصوص وطوخ.

وأكد المحافظ أن حملات النظافة تأتي ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري والانضباط لشوارع القليوبية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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