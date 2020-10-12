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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع طفل صدمته سيارة بإحدى قرى ملوي في المنيا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 04:34 م
مصرع طفل
مصرع طفل
المنيا ـ على حسين
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لقي طفل مصرعه بعد أن صدمته سيارة أثناء سيره بالشارع في قريته التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وتم نقله لمستشفى ملوي العام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام، مدير إدارة البحث الجنائي بورود بلاغ من الدكتور إسحق إبراهيم فارس، مدير مستشفى العام بوصول طفل جثة هامدة بعد أن صدمته سيارة أثناء سيره بالشارع بقريته.

تبين من تحريات مباحث مركز شرطة ملوي والتي أشرف عليها المقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا أن الطفل يدعى "رمضان" 6 سنوات، ومقيم بقرية جلال الغربية التابعة لمركز ملوي وأثناء سير الطفل بالشارع صدمته سيارة وتسببت في وفاته.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 16093 لسنة 2020 إداري مركز شرطة ملوي والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، حيث كلفت مباحث المركز لعمل التحريات اللازمة عن الواقعة.

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