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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الشباب والرياضة» تطلق مبادرة تعليم لغة الإشارة بالإسكندرية

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 05:01 م
الشباب والرياضة
الشباب والرياضة
هبه عويضه
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نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة أولى فعاليات مبادرة تعليم لغة الإشارة، مستهدفة 50 من الأخصائيين الرياضيين بمراكز الشباب والعاملين بالمديرية، وتمت المبادرة بالتعاون بين مكتب ذوى القدرات والهمم والإدارة العامة للشباب.

وقالت الدكتور صفاء الشريف- في بيان اليوم- إن المبادرة تمت على مستويين الأول تعريف لغة الإشارة ونفذت خلال الشهور الماضية، والمستوى الثانى هو صقل لغة الإشارة والتعامل العملى مع ذوى القدرات والهمم من ضعاف السمع وتمهيد للدورة الأولى لشباب الإسكندرية التى سوف تنظم خلال الأشهر القادمة، وسوف تستهدف جزءًا كبيرًا من الشباب لأنهم نواة المستقبل.

وأشارت إلى أن القيادة السياسية أولت اهتمامًا كبيرًا بذوى القدرات والهمم، وهو ما قدمته وزارة الشباب والرياضة تحت قيادة الدكتور أشرف صبحى، ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وبتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

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