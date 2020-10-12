رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 12 أكتوبر 2020 الموافق 25 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

9 ملايين جنيه لـ6585 وصلة صرف صحي بالتقسيط في المنيا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 04:37 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
طباعة
صرح المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا والعضو المنتدب، بأنه بناءً على التوجهات العامة للدولة وتكليفات كل من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بالتيسير على المواطنين وتوفير صرف صحي آمن فإن الشركة قامت بتوصيل 6585 وصلة صرف صحي بالتقسيط لهذه الأسر.

وأضاف الشهاوي أن هذه الوصلات تمت بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بتكلفة إجمالية حوالي 9 ملايين جنيه، وتم تنفيذها بمعرفة إدارة المشاركة المجتمعية وإدارة القرض الدوار (القطاع المالي) والقطاع التجاري.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن هذه الوصلات شملت قرى طهنشا بالمنيا وبني العلم بمركز العدوة وتانوف بمركز بدير مواس وقرية حرز بمركز أبوقرقاص وأبوجرج بمركز بني مزار.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«ساندها فمنعته من التمثيل معها».. حكاية الزوجة الأولى لأنور وجدي

تأجيل محاكمة المتهمين بقضية منة عبد العزيز.. 19 أكتوبر

ننشر صورة ضوئية من جواز سفر شقيق حسن مالك المتهم بتمويل الإخوان

رئيس الوزراء: رقم قومى لكل عقار يحفظ الملكيات وتقديم الخدمات بسهولة

الصور

image description

جامعة أسيوط تختتم فعاليات نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي

image description

تفاصيل استعدادات «تعليم دمياط» للعام الدراسى الجديد

image description

وزير التعليم العالى يفتتح وحدات تعليمية وتدريبية بـ«طب أسنان المنصورة»

image description

جامعة أسيوط تنظم النسخة السادسة من «محاكاة الاتحاد الأوروبي»

image description

محافظ الدقهلية يفتتح عناية جراحة قلب الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

تعرف على الفئات المحرومة من التصويت في الانتخابات طبقًا للقانون

«ملقاش معاها فلوس» زوج يشعل النار في زوجته بكفرالشيخ

رئيس الوزراء: رقم قومى لكل عقار يحفظ الملكيات وتقديم الخدمات بسهولة

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر أكتوبر 2020

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

أمريكيان يفوزان بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2020

دراسة تحذر من استمرار كورونا على الأسطح الزجاجية والنقود لحوالي شهر

أيام زمان

هل كانت بخيلة؟.. حكاية فنانة يهودية شهيرة رفضت الخروج من مصر

«ساندها فمنعته من التمثيل معها».. حكاية الزوجة الأولى لأنور وجدي

«جبنة روكفور وتفاح».. حكاية مثيرة لـ مصطفى أمين في الزنزانة

قصة غضب الراقصات من سهير زكى

مقالات الرأي
د. منى حلمى
إذا كان الله أعلم لماذا إذن يحاصروننا بالفتاوى؟
عمرو خالد
الستّار.. حَيىٌ ستِيرٌ يحب الستر والحياء
ماجد حبته
حسمنا معركة الوعى.. ولن نصالح
نرمين يسر
نرمين يسر تكتب: «السقا مات» ورمزية الموت والحياة
المزيد

الثقافة

قطاع التنمية الثقافية يشارك في معرض «تراثنا»

هيئة الكتاب تصدر «امرأة العزيز» لمحمد ناصف

نهضة مصر تحتفل بإطلاق رواية ريم بسيوني «سبيل الغارق»

الناشرين المصريين يكشف استعدادات إقامة معرض الأوبرا للكتاب