9 ملايين جنيه لـ6585 وصلة صرف صحي بالتقسيط في المنيا

صرح المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا والعضو المنتدب، بأنه بناءً على التوجهات العامة للدولة وتكليفات كل من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بالتيسير على المواطنين وتوفير صرف صحي آمن فإن الشركة قامت بتوصيل 6585 وصلة صرف صحي بالتقسيط لهذه الأسر.وأضاف الشهاوي أن هذه الوصلات تمت بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بتكلفة إجمالية حوالي 9 ملايين جنيه، وتم تنفيذها بمعرفة إدارة المشاركة المجتمعية وإدارة القرض الدوار (القطاع المالي) والقطاع التجاري.وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن هذه الوصلات شملت قرى طهنشا بالمنيا وبني العلم بمركز العدوة وتانوف بمركز بدير مواس وقرية حرز بمركز أبوقرقاص وأبوجرج بمركز بني مزار.