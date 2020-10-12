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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يكرم وكيل «التربية والتعليم» لبلوغه سن المعاش

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 04:34 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، حفل تكريم محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم لبلوغه سن المعاش، وذلك تقديرًا لمجهوداته في خدمة العملية التعليمية بالمحافظة.

بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والدكتور عيد عبدالواحد، عميد كليتي التربية، والتربية للطفولة المبكرة، والدكتور صفوت الجارحي، وكيل المديرية، والدكتور علي عبدالسلام، مدير عام التعليم العام، والدكتور جمال شحاتة، رئيس مجلس أمناء المدارس، ولفيف من القيادات التعليمية والمعلمين والطلاب.

أكد المحافظ، أهمية احترام المعلم تقديرًا واعتزازًا بدوره وعطائه لتخريج كل فئات المجتمع، فالمعلم هو أهم ركيزة في العملية التعليمية، وقال: إن تكريم المخلصين هو حق أصيل للاحتفاء بهم والاعتراف بعطائهم، وتحفيزًا لخلفائهم للتفاني في العمل وبذل المزيد من الجهد،

قال إن القيادة السياسية تولي العملية التعليمية اهتمامًا كبيرًا للنهوض بها واستكمال التنمية في كل القطاعات، فالتكريم جزء واجب تجاه الأشخاص الذين جدوا وعملوا بإخلاص، وعرفانًا وشكرًا لما قدموه طيلة حياتهم العملية، مشيدًا بالجهد المبذول خلال عهده، وعمله الدءوب على وضع حلول عاجلة للمشاكل التي تواجه المعلمين والطلاب، خاصة في ظل ظروف صعبة تمثلت في جائحة فيروس كورونا المستجد، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح.

قال الدكتور علي عبدالسلام، إن هذا الحفل يأتي لتكريم رجل أحبه أبناء المنيا، مشيرًا إلى أنه سيظل أثره في التعليم علامة مشرقة لما قام به من جهد وما تحلى به من صبر وحكمة في معالجة الأمور خلال فترة عمله.

قدم محمد عزب، الشكر للمحافظ، ولجميع الحضور على ما استشعره من حب وحفاوة في حفل تكريمه، وامتنانه لكل مشاعر الصدق والوفاء التي لمسها، مؤكدًا ضرورة الاستمرار بالعمل واستكمال المسيرة بكل جهد وإخلاص، حتى تصبح مصر رائدة في مجال التعليم وفي مصاف الدول المتقدمة، معربًا عن شكره لمحافظ ونائبه على الرعاية والدعم للعملية التعليمية ومتمنيًا للمديرية وقياداتها مزيدًا من التقدم خلال المرحلة القادمة.

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