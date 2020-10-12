رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 12 أكتوبر 2020 الموافق 25 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«طب بشري سوهاج» تناقش آليات العودة إلى الجامعة في ظل كورونا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 08:02 م
الدكتور أحمد عزيز
الدكتور أحمد عزيز
محمود عبد العال ومصطفى علم الدين
طباعة
افتتح الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الويبينار الذي نظمته وكالة كلية الطب البشري لخدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت عنوان "العودة إلى الجامعة في ظل كورونا".

وذلك عبر تقنية الـWebex، بحضور الدكتور حسان النعماني القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور أسامة رشاد الشريف وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح رشدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح عصمت مدير وحدة مكافحة العدوى.

وفي بداية كلمته وجه الدكتور أحمد عزيز رسالة تهنئة لجميع منسوبي كلية الطب البشري لإعادة تجديد اعتماد الكلية، مؤكدًا أن الجامعة حريصة على اتخاذ وتطبيق كل الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، استعدادًا للعام الدراسي الجديد، وذلك للحفاظ على صحة أبنائها الطلاب وجميع منسوبيها.

وأوضح أنه طبقًا لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سوف يتم تطبيق نظام التعليم الهجين لأول مرة هذا العام بالجامعة الذي يمزج بين التعليم وجهًا لوجه والتعليم عن بُعد لتيسير العملية التعليمية، وفي هذا الصدد تم عقد ورش عمل لأعضاء هيئة التدريس وتدريبهم على الطرق الحديثة للتواصل مع الطلاب، كما تم عمل منصة إلكترونية تشمل جميع بيانات طلاب الجامعة.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من وضع الجداول الدراسية بالكليات المختلفة مع مراعاة توزيع الطلاب على مجموعات صغيرة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بتلك الجداول والإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع.

وأردف الدكتور أسامة رشاد الشريف أن الويبينار تناول مناقشة عدد من الموضوعات التي تضمنت التعرف على الإجراءات الاحترازية العامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكيفية مواجهة تلك الجائحة، إلى جانب مناقشة مقترحات الأنشطة والخدمات المجتمعية والبيئية للكلية في ظل تلك التغيرات.

موضوعات متعلقة

مدبولي: طرح 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي و«سكن المصريين» خلال أيام

«ساندها فمنعته من التمثيل معها».. حكاية الزوجة الأولى لأنور وجدي

تأجيل محاكمة المتهمين بقضية منة عبد العزيز.. 19 أكتوبر

مصدر أمني ينفي العثور على قنبلة في محكمة بالجيزة

الصور

image description

محافظ أسيوط يفتتح مستشفى الزراعيين بعد التجديد (صور)

image description

محافظ أسيوط يستقبل مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية

image description

جامعة أسيوط تختتم فعاليات نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي

image description

تفاصيل استعدادات «تعليم دمياط» للعام الدراسى الجديد

image description

وزير التعليم العالى يفتتح وحدات تعليمية وتدريبية بـ«طب أسنان المنصورة»

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

مصرع 4 أطفال وإصابة 15 في تصادم أتوبيس مدارس بآخر بالقاهرة الجديدة

الإسكان الاجتماعي: طرح 125 ألف وحدة نهاية الأسبوع المقبل (فيديو)

مدرسة «سيفن بيلرز» تنعى «مصطفى» ابن شقيقة أحمد يونس

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر أكتوبر 2020

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

أمريكيان يفوزان بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2020

دراسة تحذر من استمرار كورونا على الأسطح الزجاجية والنقود لحوالي شهر

أيام زمان

«يعني إيه عولمة».. كيف سخر مفيد فوزي من محمد هنيدي؟

هل كانت بخيلة؟.. حكاية فنانة يهودية شهيرة رفضت الخروج من مصر

«ساندها فمنعته من التمثيل معها».. حكاية الزوجة الأولى لأنور وجدي

«جبنة روكفور وتفاح».. حكاية مثيرة لـ مصطفى أمين في الزنزانة

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
كلينتون إخوان جيت
ماجد حبته
انتخابات جادة فى دولة وهمية!
د. منى حلمى
إذا كان الله أعلم لماذا إذن يحاصروننا بالفتاوى؟
عمرو خالد
الستّار.. حَيىٌ ستِيرٌ يحب الستر والحياء
المزيد

الثقافة

3 كُتّاب مصريين فى ترشيحات «أراب هوت ليست» للناشرين المستقلين

خبراء عسكريون في دار الكتب: 6 أكتوبر كانت نصرًا مبينًا لمصر

«تأثير معجزة العبور على الإبداع المصري».. في ندوة بالأوبرا

قطاع التنمية الثقافية يشارك في معرض «تراثنا»