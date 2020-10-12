«طب بشري سوهاج» تناقش آليات العودة إلى الجامعة في ظل كورونا

افتتح الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الويبينار الذي نظمته وكالة كلية الطب البشري لخدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت عنوان "العودة إلى الجامعة في ظل كورونا".وذلك عبر تقنية الـWebex، بحضور الدكتور حسان النعماني القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور أسامة رشاد الشريف وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح رشدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح عصمت مدير وحدة مكافحة العدوى.وفي بداية كلمته وجه الدكتور أحمد عزيز رسالة تهنئة لجميع منسوبي كلية الطب البشري لإعادة تجديد اعتماد الكلية، مؤكدًا أن الجامعة حريصة على اتخاذ وتطبيق كل الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، استعدادًا للعام الدراسي الجديد، وذلك للحفاظ على صحة أبنائها الطلاب وجميع منسوبيها.وأوضح أنه طبقًا لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سوف يتم تطبيق نظام التعليم الهجين لأول مرة هذا العام بالجامعة الذي يمزج بين التعليم وجهًا لوجه والتعليم عن بُعد لتيسير العملية التعليمية، وفي هذا الصدد تم عقد ورش عمل لأعضاء هيئة التدريس وتدريبهم على الطرق الحديثة للتواصل مع الطلاب، كما تم عمل منصة إلكترونية تشمل جميع بيانات طلاب الجامعة.وأشار إلى أنه تم الانتهاء من وضع الجداول الدراسية بالكليات المختلفة مع مراعاة توزيع الطلاب على مجموعات صغيرة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بتلك الجداول والإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع.وأردف الدكتور أسامة رشاد الشريف أن الويبينار تناول مناقشة عدد من الموضوعات التي تضمنت التعرف على الإجراءات الاحترازية العامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكيفية مواجهة تلك الجائحة، إلى جانب مناقشة مقترحات الأنشطة والخدمات المجتمعية والبيئية للكلية في ظل تلك التغيرات.