رئيس جامعة دمنهور: خطط بديلة في حالة ظهور موجة ثانية من كورونا

أكد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، أنه تم عقد اجتماع مع عمداء الكليات لمناقشة خطة تقديم المناهج للعام الدراسي المقبل، ووضع خطط بديلة في حالة ظهور موجة أخرى من فيروس كورونا واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار العدوى بين الطلاب خلال العملية التعليمية.وأضاف "صالح" أثناء الاجتماع أن الجامعة سوف تعتمد على استخدام أسلوب التعليم الهجين "blended learning"، وهو عبارة عن المزج بين التعلم عن بُعد مع التعلم وجهًا لوجه باستخدام التقنية الحديثة في التدريس دون التخلي عن الواقع التعليمي المعتاد، وذلك لتقليل نسبة حضور الطلاب والتجمعات للحفاظ على سلامتهم، وسوف تقسم جدول حضور الطلاب وفقًا لكل كلية، موضحًا أن الكليات سوف تحدد موعد تدريب الطلاب في الأجزاء العملية وباقي الأجزاء النظرية في المنهج سيتم تقديمها وفقًا لاحتياج وظروف كل كلية.كما أكد رئيس جامعة دمنهور أن الجامعة وفرت أجهزة تكنولوجيا حديثة لإنجاح خططها، بالإضافة إلى وضع آلية سليمة لإرسال محتوى المنهج إلى الطلاب والطالبات من خلال الإيميل الجامعي أو أسطوانات، كما أشار إلى أن الجامعة قد وضعت خطة مخصصة فى ظل ظروف الجائحة لممارسة الأنشطة الطلابية تعتمد على استخدام التكنولوجيا أكثر للحد من التجمعات مع الحفاظ على ممارسة الرياضة.وشدد "صالح" على تكثيف عمليات التعقيم والتطهير داخل الجامعة ومنشآتها من ممرات وطرقات ومناطق دخول الطلاب وقاعات التدريس والمدرجات والمعامل ودورات المياه والمكاتب الإدارية والمداخل والمخارج، والتأكيد على ضرورة توفير جميع المطهرات والمنظفات الوقائية اللازمة والتنبيه على الطلاب والطالبات والعاملين بارتداء القفازات الطبية والكمامات الواقية خلال فترة الدراسة حفاظًا على سلامة الجميع.وفى النهاية اختتم "صالح" توجيهاته للعمداء، قائلًا: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"، وذلك للقيام بواجبهم فى زيادة وعى أبنائهم الطلاب لعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة التى قد تؤثر على عقولهم والتصدي للشائعات المغرضة، والتى يحاول البعض بها زعزعة الثقة بين المصريين والقيادة السياسية الحكمية، كما نوه عن ضرورة تفادي المشكلات التى واجهت الطلاب العام الماضي، وإيجاد حلول لها حتى لا تتكرر وتؤثر سلبًا على مصلحة الطلاب.