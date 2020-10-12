2890 طلب تصالح على مخالفات البناء في مرسى مطروح

أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، تلقي 2890 طلبا للتصالح على مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.وأوضح أن ذلك جاء بعد أن أصدر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تعليماته بفتح منفذ بديوان عام المحافظة لتلقي طلبات التصالح لاستيعاب الإقبال الكبير بعد قرار رقم 322 لسنة 2020 بشأن إقرار تخفيض قيمة المتر المسطح فى مخالفات البناء في مدن وقرى ونجوع المحافظة بنسب من 25% حتى 60% من قيمة المتر المسطح السابق إقراره في ديسمبر 2019.وأضاف أن ذلك قبل انتهاء المهلة المحددة في طلبات التصالح الجديدة آخر مهلة 30 أكتوبر الجاري، لدفع جدية التصالح لمن تقدم بطلب سابقا وسداد قيمة جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة.وتابع أن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة يقوم بتحصيل الرسوم حتى الساعة الـ12 منتصف الليل طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، وبحث الطلبات ورفعها للجنة العليا للبت فيها واتخاذ القرار للتصالح من عدمه.وأكد زيادة أعداد العاملين بالمركز التكنولوجي في الخزينة وشبابيك تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء لإنجاز وتسهيل تلقي الطلبات، موضحا أنه يتابع تنفيذ الإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات وسداد قيمة جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة في الطلبات التي تقدم بها المواطنون والتي حددتها الدولة وطبقًا للقانون الصادر بهذا الشأن، لافتًا إلى تزايد أعداد المتقدمين للتصالح.وأشار إلى الالتزام بتنفيذ الخطة الموضوعة لتسهيل إجراءات تلقي طلبات التصالح لضمان انتظام وسير العمل تنفيذًا لتكليفات محافظ مطروح بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين لتلقى الطلبات وسير العمل واستلام الطلبات وسداد جدية التصالح.