رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 12 أكتوبر 2020 الموافق 25 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

2890 طلب تصالح على مخالفات البناء في مرسى مطروح

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 04:48 م
تصالح على مخالفات
تصالح على مخالفات البناء
ياسمين شعيب
طباعة
أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، تلقي 2890 طلبا للتصالح على مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

وأوضح أن ذلك جاء بعد أن أصدر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تعليماته بفتح منفذ بديوان عام المحافظة لتلقي طلبات التصالح لاستيعاب الإقبال الكبير بعد قرار رقم 322 لسنة 2020 بشأن إقرار تخفيض قيمة المتر المسطح فى مخالفات البناء في مدن وقرى ونجوع المحافظة بنسب من 25% حتى 60% من قيمة المتر المسطح السابق إقراره في ديسمبر 2019.

وأضاف أن ذلك قبل انتهاء المهلة المحددة في طلبات التصالح الجديدة آخر مهلة 30 أكتوبر الجاري، لدفع جدية التصالح لمن تقدم بطلب سابقا وسداد قيمة جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة.

وتابع أن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة يقوم بتحصيل الرسوم حتى الساعة الـ12 منتصف الليل طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، وبحث الطلبات ورفعها للجنة العليا للبت فيها واتخاذ القرار للتصالح من عدمه.

وأكد زيادة أعداد العاملين بالمركز التكنولوجي في الخزينة وشبابيك تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء لإنجاز وتسهيل تلقي الطلبات، موضحا أنه يتابع تنفيذ الإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات وسداد قيمة جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة في الطلبات التي تقدم بها المواطنون والتي حددتها الدولة وطبقًا للقانون الصادر بهذا الشأن، لافتًا إلى تزايد أعداد المتقدمين للتصالح.

وأشار إلى الالتزام بتنفيذ الخطة الموضوعة لتسهيل إجراءات تلقي طلبات التصالح لضمان انتظام وسير العمل تنفيذًا لتكليفات محافظ مطروح بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين لتلقى الطلبات وسير العمل واستلام الطلبات وسداد جدية التصالح.

موضوعات متعلقة

أبرزهم مرسي والشاطر.. وجوه الخراب في رسائل هيلاري كلينتون الإلكترونية

الصورة الأولى للجسم الغريب المعثور عليه في محكمة شمال الجيزة

ننشر صورة ضوئية من جواز سفر شقيق حسن مالك المتهم بتمويل الإخوان

رئيس الوزراء: رقم قومى لكل عقار يحفظ الملكيات وتقديم الخدمات بسهولة

الصور

image description

جامعة أسيوط تختتم فعاليات نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي

image description

تفاصيل استعدادات «تعليم دمياط» للعام الدراسى الجديد

image description

وزير التعليم العالى يفتتح وحدات تعليمية وتدريبية بـ«طب أسنان المنصورة»

image description

جامعة أسيوط تنظم النسخة السادسة من «محاكاة الاتحاد الأوروبي»

image description

محافظ الدقهلية يفتتح عناية جراحة قلب الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

تعرف على الفئات المحرومة من التصويت في الانتخابات طبقًا للقانون

«ملقاش معاها فلوس» زوج يشعل النار في زوجته بكفرالشيخ

رئيس الوزراء: رقم قومى لكل عقار يحفظ الملكيات وتقديم الخدمات بسهولة

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر أكتوبر 2020

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

أمريكيان يفوزان بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2020

دراسة تحذر من استمرار كورونا على الأسطح الزجاجية والنقود لحوالي شهر

أيام زمان

هل كانت بخيلة؟.. حكاية فنانة يهودية شهيرة رفضت الخروج من مصر

«ساندها فمنعته من التمثيل معها».. حكاية الزوجة الأولى لأنور وجدي

«جبنة روكفور وتفاح».. حكاية مثيرة لـ مصطفى أمين في الزنزانة

قصة غضب الراقصات من سهير زكى

مقالات الرأي
د. منى حلمى
إذا كان الله أعلم لماذا إذن يحاصروننا بالفتاوى؟
عمرو خالد
الستّار.. حَيىٌ ستِيرٌ يحب الستر والحياء
ماجد حبته
حسمنا معركة الوعى.. ولن نصالح
نرمين يسر
نرمين يسر تكتب: «السقا مات» ورمزية الموت والحياة
المزيد

الثقافة

قطاع التنمية الثقافية يشارك في معرض «تراثنا»

هيئة الكتاب تصدر «امرأة العزيز» لمحمد ناصف

نهضة مصر تحتفل بإطلاق رواية ريم بسيوني «سبيل الغارق»

الناشرين المصريين يكشف استعدادات إقامة معرض الأوبرا للكتاب