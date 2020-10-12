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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«عمر» بطل رياضي مصاب بشلل دماغي يطالب بدعم طبي لحالته (فيديو)

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 04:38 م
عمر إبراهيم عاشور
عمر إبراهيم عاشور
هبه عويضه
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ناشد الشاب عمر إبراهيم عاشور، 28 عامًا من محافظة الإسكندرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم حالته على الجانب الطبي والاجتماعي بعد معاناته مع المرض طوال سنوات عمره، حيث أصيب بشلل دماغي منذ ولادته مع تدهور حالته الصحية.

وقال «عمر» لـ «الدستور» إنه يعاني من شلل دماغي Cerebral Palsy وتقلص عضلي بالأطراف مع وجود حركات لا إرادية وضعف في الحركة منذ أن تم إصابته بمرض بالصفراء بعد ولادته بأسبوع، ولم يتم تغيير الدم وارتفعت نسبة الصفراء بالدم.

وأضاف أنه حاول التواصل لعلاج لحالته على نفقة الدولة عام 2015، حيث تم صرف 3 حقن بوتكس
كعلاج لحالته، ولكن لم تكن نتيجته مرضية بل إنه كان له مردود عكسي على حالته -بحسب قوله.

وتابع أنه خلال 2018 تم التواصل معه من وزارة الصحة لإرساله إلى مركز حلوان الكبريتي للعلاج الطبيعي بحلوان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مضيفا: "ولكن لم استطيع التواجد في المكان، لأنه لا يناسب وضعي الصحي، حيث إنه لا يتواجد أحد معي من أهلي أو مرافق، وذلك لأن والداي مسنين ويعانون من مشاكل صحية أيضًا".

وأوضح أنه رغم معاناته الصحية التحق في عام 2017 بممارسة رياضة الكاراتيه، حيث حصل على الحزام البني، والمركز الثاني في بطولة عروس البحر الأبيض المتوسط التنشيطية، المركز الأول في بطولة الجمهورية التنشيطية الأولى لذوي القدرات الخاصة، المركز الأول في بطولة الأصدقاء الدولية، المركز الأول في بطولة الإسكندرية لذوي القدرات الخاصة، كما واصل استكمال دراسته التي توقف عنها بسبب حالته الصحية، حيث حصل هذا العام على 92% في المرحلة الإعدادية، وسوف يستكمل المرحلة الثانوية هذا العام.

وطالب «عمر» بتوفير الدعم لحالته، وتوفير انتقاله إلى القاهرة للإقامة والتعايش لبحث وضعه الطبي واستكمال علاجه في المستشفيات الكبرى في القاهرة أو محاولة سفره للخارج، مشيرًا إلى أنه يريد الاعتماد على نفسه، فلا يوجد أحد يرعاه بعد والديه المسنين.

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