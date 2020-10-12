الغضبان ورئيس «الوطنية للطرق» يتفقدان سوق الأسماك الجديدة بحي العرب

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقه اللواء مجدي أنور، رئيس الشركة الوطنية للطرق، سوق الأسماك بنطاق حي العرب، لمتابعة وتفقد آخر التطورات به، بحضور رئيس الحي المحاسب عادل عبد الفتاح.وخلال الجولة الميدانية بسوق السمك الجديد، استمع محافظ بورسعيد ورئيس الشركة الوطنية للطرق لشرح عن مكونات السوق وخدماتها كما تم المرور بالعديد من محلات السوق للتعرف على الأسعار ومستوى رضا البائعين حول الخدمات المقدمة لهم، حيث تعتبر سوق السمك سوقا خدمية متكاملة لكل أهالي بورسعيد وتضُم 82 محل تجزئة بمساحة 20 مترًا، و104 محلات "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، و2 مطعم على مساحة 100 متر، فضلًا عن عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف، ومزود بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية، بالإضافة إلى منطقة انتظار أمام جميع مداخل السوق البالغ عددها 6، وكذا أحدث نظام إطفاء حريق وشبكة صرف حديثة.وخلال تفقده، حرص اللواء عادل الغضبان، على الاستماع لآراء المواطنين بالسوق سواء من أبناء المحافظة أو الزائرين، للتعرف على آرائهم حول هذا الصرح الخدمي المتميز، وأبدى المواطنين فخرهم بهذه التجربة الرائدة على أرض بورسعيد.ومن جهته، أشاد اللواء مجدي أنور، رئيس الشركة الوطنية للطرق، بسوق الأسماك الجديد، مؤكدا أن بورسعيد شهدت طفرة فى منظومة المشروعات الخدمية والتنموية المقدمة للمواطنين، ما يساهم فى تقديم خدمات على أعلى مستوى تماشيا مع تحقيق خطة التنمية المستدامة على أرض المحافظة.