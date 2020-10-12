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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أمانة العلاقات العامة بـ«مستقبل وطن» بالفيوم تعقد اجتماعا موسعا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 08:05 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
الفيوم - زينب علاء
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عقدت أمانة العلاقات العامة لحزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، برئاسة سالم فتيح بالتنسيق مع أمانة بندر أول وثاني الفيوم، برئاسة جمال دكروري ومصطفى حسني، اجتماعًا تنظيميًا موسعًا بمقر أمانة البندر، تحت إشراف المهندس عبدالله القادر الجارحى عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بالمحافظة، ومنى عابد الأمين المساعد، وذلك لدعم التواصل الإيجابي بين الأمانات وتوحيد الجهود والربط بين أعضاء الأمانات النوعية بالمحافظة، استعدادًا لمارثون انتخابات مجلس النواب، وذلك بحضور اللواء محمد شرابي أمين العضوية، ومنتصر نضر أمين الإعلام، ودكتور أحمد حسنى أمين التدريب والتثقيف، ومحمود خيري أمين العمل الجماهيري، وأحمد فؤاد أمين ذوي الاعاقة، وتهامى قضب أمين مساعد التنظيم، وأعضاء هيئة المكتب.

وتناول الاجتماع أهمية توحيد الجهود بين الأمانات ودعم سبل التعاون وخاصة فى المرحلة القادمة ومناقشة خطة الحزب في الاستعداد للانتخابات ودعم مرشحى الحزب وحث المواطنين على المشاركة السياسية، ومساعدتهم في تخطي كل العقبات التي يمكن أن تعوق سير العملية الانتخابية والتسهيل عليهم كما تم التأكيد على أهمية هذه اللقاءات الدورية لتبادل الرؤى وطرح المبادرات بما يخدم المواطن الفيومي.

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