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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طبيب روسي: كورونا سينتهي 2022

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:23 م
كورونا
كورونا
وكالات
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قال الدكتور ميخائيل فاووروف، المدير العلمي لرئيس معهد الأوبئة الدولي لدى منظمة الأمم المتحدة، في حديث أدلى به، صباح اليوم الإثنين، لإذاعة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية- إن الموجة الثانية لوباء "كوفيد- 19" ضربت روسيا بشدة كما ضربت العالم أجمع.. ويعتبر ذلك أمرا طبيعيا، وعلى سبيل المثال فإن الموجة الأولى للإنفلونزا الإسبانية التي ضربت أوروبا عام 1918 كانت أخف من الموجة الثانية عام 2019، التي أودت بحياة 20 مليون أوروبي.

واستطرد قائلا إن تاريخ أوبئة الفيروسات السابقة يشهد أن الوباء الحالي لن ينتهي إلا بحلول عام 2022.

وقال إن خطورة مرض "كوفيد- 19" تتوقف كثيرا على ارتداء أو عدم ارتداء الكمامات، إذ إن الكمامة لا تحمي بالطبع من المرض كليا، لكنها تمنع جسم الإنسان من التعرض لكميات كبيرة من الفيروسات التي تحدد مدى خطورة المرض. 

وأضاف قائلا: "إننا سنضطر إلى ارتداء الكمامات الطبية طيلة عام 2021، وربما عام 2022 كذلك".

وأشار إلى أن بلدان العالم بصدد وضع 167 لقاحا ضد فيروس كورونا، ومن الصعب الآن القول إن أي لقاح يتميز بفاعلية أكبر، ومن أجل معرفة ذلك من الضروري المقارنة بينها بعد أن يتم تطعيم ما لا يقل عن 10 آلاف شخص بكل لقاح.

ومن أجل أن يصبح فيروس كورونا فيروسا يشبه فيروس الإنفلونزا فلا بد من أن يكتسب 70% من السكان مناعة ضده، ولا يمكن أن يحدث ذلك فجأة، وسيتطلب هذا الأمر مرور عام واحد أو أكثر من عام.. وعلى كل حال فإننا لن نعود، حسب الدكتور الروسي، إلى المجرى السابق للحياة حتى بعد انتهاء الوباء، إذ إن الفيروس التاجي يغير النفسيات الاجتماعية والشخصية كما يغير العلاقات بين البشر.

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