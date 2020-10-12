السيسى يستقبل رئيس شركة إينى الإيطالية للبترول

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، كلاوديو ديسكالزي، رئيس شركة "إيني" الإيطالية للبترول.وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول متابعة نشاط شركة إينى فى مصر بمجال التنقيب والإنتاج بقطاع الغاز والبترول.وأعرب الرئيس عن تطلعه لمواصلة الشركة التوسع فى أنشطتها بمصر، خصوصا فى مجال التنقيب لتعظيم موارد الدولة من الغاز والبترول واستغلالها على النحو الأمثل.ووجه الرئيس وزارة البترول، بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة، وتسهيل نشاطها فى مصر، وتذليل أى عقبات قد تواجه أعمالها.واستعرض رئيس شركة "إينى"، مجمل تطورات المشروعات المتعددة التى تُنفذها فى مصر فى مجالى التنقيب والإنتاج، خصوصا فى البحرين الأحمر والمتوسط والمنطقة الغربية.وأشاد رئيس شركة "إينى"، بمسيرة الشراكة المثمرة مع الحكومة المصرية، والتى تحظى بدعم مباشر من الرئيس، الأمر الذى كان له بالغ الأثر الإيجابى على نجاح أعمال الشركة وأنشطتها لتصبح مصر أحد أهم الدول لعمل الشركة على مستوى العالم.