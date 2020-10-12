قذفته بالحذاء فركلها بـ«الشلوت».. استبعاد قيادات بتعليم الدقهلية

قرر علي عبدالرءوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، استبعاد "مختار. م. ب"، مدير الشئون المالية والإدارية بإدارة الجمالية التعليمية، و"جيهان. م. م" تعمل موجه مالي وإداري بالإدارة، خارج إدارة الجمالية التعليمية لإدارة أخرى، مع مجازاتهما بخصم 3 أيام من راتبيهما لتبادلهما الضرب والسب والشتم بينهما داخل ديوان الإدارة التعليمية.‎وأوضحت إدارة الشئون القانونية بإدارة الجمالية في خطاب رسمي أنه في يوم 24-9-2020 قام كل من "جيهان.م.م" موجه مالي وإداري بالإدارة و"مختار.م.ب" مدير الشئون المالية والإدارية داخل ديوان الإدارة بتبادل السب والشتم والتعدي بالضرب، حيث قامت الأولى بقذف الثاني بالحذاء وشتمه، وقام الثاني بركلها "بالشلوت" وشتمها؛ مما سبب حالة من الكر والفر والهرج داخل الإدارة، مما يعتبر ذلك إساءة للوظيفة العامة، حيث إنهما لم يحافظا على المظهر اللائق، وذلك لكونهما من قيادات الإدارة مما أدى إلى حالة من الاستياء لدى العاملين بالإدارة والمترددين عليها".‎وقررت الشئون القانونية "إلغاء تكليف مدير الشئون المالية والإدارية بالإدارة ومجازاتهما بخصم ثلاثة أيام من راتبهما وإخطار تنسيق الإداريين بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية باستبعادهما خارج إدارة الجمالية إلى إدارة أخرى، وذلك لما هو منسوب لهما حفاظا على هيبة الوظيفة العامة وحسن معاملة الجماهير لوجود حالة من الاستياء العام في صفوف الموظفين داخل الإدارة وخارجها، وذلك لمنع تكرار ذلك مستقبلا".