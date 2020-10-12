«العدل» تكشف تفاصيل العثور على جسم غريب فى محكمة شمال الجيزة (صور)

أبلغت عاملة نظافة، صباح اليوم الإثنين، رئيس محكمة شمال الجيزة الابتدائية بوجود جسم غريب بدورة المياه بالدور الثالث، وتم إخلاء المبنى وإبلاغ الحماية المدنية، وتبين أنه هيكل خال من المواد المتفجرة، وتم تمشيط المبنى بالكامل.ووجه المستشار عمر مروان وزير العدل جميع رؤساء المحاكم بتشديد الإجراءات الأمنية داخل المحاكم على مستوى الجمهورية، والمتابعة المستمرة على مدار اليوم لكل الأماكن التي يمكن استخدامها في وضع مثل هذه الأجسام الغريبة أو المفرقعات، مع التأكد من صلاحية البوابات الأمنية، وتفتيش جميع المترددين على المحاكم وأمتعتهم، والاطلاع على تحقيق الشخصية.وناشدت وزارة العدل المواطنين التعاون مع إدارات المحاكم، وإبلاغها عن أي شخص يشتبه فيه، وذلك للحفاظ على أرواح وممتلكات المصريين.