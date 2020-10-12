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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«صندوق علاج الإدمان»: حملة لطرق الأبواب ببدائل العشوائيات فى سوهاج

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 04:40 م
جريدة الدستور
ولاء جمال
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أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مبادرة لتوعية الأسر بمحافظة سوهاج بمخاطر الإدمان وتنفيذ حملة طرق الأبواب، حول أضرار تعاطي المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، بمشاركة 80 متطوعًا وبالتعاون مع جامعة سوهاج.
 
واستهدفت حملة طرق الأبواب الأهالي بمنطقة عشش الصيادين "البديلة للعشوائيات"، بمركز المنشأة، أيضًا مدينة إخميم، حيث تتم توعية الأسر بشكل مباشر عن أضرار المخدرات وكيفية اكتشاف حالات التعاطي المبكر وكيفية الوقاية من الوقوع في براثن الإدمان والبعد عن أصدقاء السوء، كما تم تنفيذ برامج التوعية بمركز ومدينة دار السلام والقرى التابعة لها، وتوزيع مطبوعات على الأهالي حول أضرار المخدرات، كما تم إطلاق دوري رياضي بمشاركة 25 فريقًا ضمن حملة "أنت أقوى من المخدرات".
 
ولاقت حملة طرق الأبواب التي استمرت على مدار 5 أيام، تجاوبًا كبيرًا من جانب أهالي منطقة عشش الصيادين ومركز ومدينة أخميم، الذين حرصوا على الاستماع لمتطوعي الصندوق خلال تنفيذ مبادرات التوعية عن أضرار الإدمان وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات، من كونها تساعد على التركيز ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة لدى البعض.

وتستهدف الحملة زيادة الوعي بين الأهالي، خاصة الشباب والمراهقين، كذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات من خلال التواصل مع كل الأسر المقيمة بهذه المناطق، كما تقدم 50 شابًا من أهالي قرى ومركز المحافظة للعلاج من الإدمان مجانًا وفي سرية تامة من خلال المراكز العلاجية المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن للصندوق، حيث يتم تحويل الحالات المرضية إلى أقرب مراكز علاجية  للحالات بمحافظتي المنيا وأسيوط.

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