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الإثنين 12 أكتوبر 2020 الموافق 25 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تستعد جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية البشندي لمسابقة التميز الحكومي ووجه محاسب سيد محمود سكرتير مساعد محافظ الوادي الجديد بضرورة تكثيف العمل والتنسيق الدائم والاستعداد لجائزة التميز الحكومي والمرشح لها قرية البشنـدي لعام 2020

جمعية تنمية المجتمع بالبشندى تستعد لمسابقة التميز الحكومى (صور)

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:20 م
جمعية تنمية المجتمع
جمعية تنمية المجتمع
محمد مهدي
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استقبلت جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية البشندي اليوم الأحد، محاسب سيد محمود السكرتير العام المساعد لمحافظ الوادي الجديد، برفقته وفد من بنك ناصر الإجتماعي، وذلك لزيارة الجمعية ومشروعاتها التنموية، وكذلك المزرعة الخاصة بها حيث كان في استقبالهم منتصر منصور، نائب أول مركز بلاط، والحاج عبد السلام سنوسي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والمهندس ماهر حسين رئيس الوحدة المحلية لقرى البشندي.

ووجه محاسب سيد محمود سكرتير مساعد محافظ الوادي الجديد بضرورة تكثيف العمل والتنسيق الدائم والاستعداد لجائزة التميز الحكومي والمرشح لها قرية البشنـدي لعام 2020.

كما زار الجمعية أيضا صباح اليوم وفد من البنك الزراعي للتنمية بقرية البشندي برفقة المهندس عبد الحكم جبالي، رئيس مركز ومدينة بلاط، المهندس بخيت عبد السلام، مدير الإدارة الزراعية ببلاط ومدير فرع البنك الزراعي ببلاط.

حيث أبدى الوفد إعجابه الشديد بالجمعية والمشروعات المنفذة ودور الجمعية في المجتمع والذي حقق طفرة كبيرة في القضاء على البطالة في القرية بأكملها.

ونجحت قرية البشندي عن غيرها من قرى الوادي الجديد في غزو الأسواق العالمية من خلال الصناعات الصغيرة، التي تميزت بها مثل الكليم والسجاد اليدوي البسيط، ولذلك فرضت اسمها بقوة في الأسواق العالمية، التي تتسابق على شراء إنتاجها المتميز من الكليم والسجاد، وأصبحت من أهم المزارات السياحية، التي يحرص السائح على زيارتها، باعتبارها نموذجًا متميزًا للحرف اليدوية البيئية التي تنتجها القرية المصرية.

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