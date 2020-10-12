«التخطيط العمرانى»: إعلان اشتراطات البناء الجديدة قبل نهاية موعد الحظر

قال الدكتور علاء عبد الفتاح، رئيس هيئة التخطيط العمراني، إنه تم عرض مسودة الاشتراطات البنائية الجديدة على الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، الأسبوع الماضي، وطلب بعض التعديلات، وتم إنجازها للعرض في شكلها النهائي، على أن ترفع لإقرارها في مجلس الوزراء، ومن ثم العرض على المجلس الأعلى للتخطيط العمراني.وأكد عبدالفتاح في تصريح لـ«الدستور»، أن كل هذه الإجراءات حتما ستنتهي وتعلن الاشتراطات البنائية الجديدة، قبل موعد حظر البناء الذي أعلنه مجلس الوزراء، والمقرر انتهاؤه يوم 24 نوفمبر المقبل.وأوضح أن الاشتراطات التي يجري إنجازها تخص مدن القاهرة والجيزة والإسكندرية فقط، وتم إعدادها بمشاركة فرق من جامعات الهندسة بالمدن الثلاث، ومحافظي هذه المدن، بالإضافة لفريق هيئة التخطيط العمراني، كنموذج سيتم استخدامه لإقرار الاشتراطات في باقي المدن المصرية.وأكد أن اشتراطات البناء الجديدة لباقي المدن المصرية لن تستغرق الوقت الذي استغرقته اشتراطات البناء في القاهرة والجيزة والإسكندرية، لأن لدينا آلية جاهزة سيتم استخدامها، وسيتم تشكيل فرق من كليات الهندسة التابع لها كل مدينة، لإجراء المناقشة حول الاشتراطات الخاصة بكل مدينة حسب طبيعتها، في ظل ضوابط محددة.