رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 12 أكتوبر 2020 الموافق 25 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«التخطيط العمرانى»: إعلان اشتراطات البناء الجديدة قبل نهاية موعد الحظر

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:20 م
الدكتور علاء عبد
الدكتور علاء عبد الفتاح
محمد إبراهيم
طباعة
قال الدكتور علاء عبد الفتاح، رئيس هيئة التخطيط العمراني، إنه تم عرض مسودة الاشتراطات البنائية الجديدة على الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، الأسبوع الماضي، وطلب بعض التعديلات، وتم إنجازها للعرض في شكلها النهائي، على أن ترفع لإقرارها في مجلس الوزراء، ومن ثم العرض على المجلس الأعلى للتخطيط العمراني.

وأكد عبدالفتاح في تصريح لـ«الدستور»، أن كل هذه الإجراءات حتما ستنتهي وتعلن الاشتراطات البنائية الجديدة، قبل موعد حظر البناء الذي أعلنه مجلس الوزراء، والمقرر انتهاؤه يوم 24 نوفمبر المقبل.

وأوضح أن الاشتراطات التي يجري إنجازها تخص مدن القاهرة والجيزة والإسكندرية فقط، وتم إعدادها بمشاركة فرق من جامعات الهندسة بالمدن الثلاث، ومحافظي هذه المدن، بالإضافة لفريق هيئة التخطيط العمراني، كنموذج سيتم استخدامه لإقرار الاشتراطات في باقي المدن المصرية.

وأكد أن اشتراطات البناء الجديدة لباقي المدن المصرية لن تستغرق الوقت الذي استغرقته اشتراطات البناء في القاهرة والجيزة والإسكندرية، لأن لدينا آلية جاهزة سيتم استخدامها، وسيتم تشكيل فرق من كليات الهندسة التابع لها كل مدينة، لإجراء المناقشة حول الاشتراطات الخاصة بكل مدينة حسب طبيعتها، في ظل ضوابط محددة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«ساندها فمنعته من التمثيل معها».. حكاية الزوجة الأولى لأنور وجدي

تأجيل محاكمة المتهمين بقضية منة عبد العزيز.. 19 أكتوبر

الصورة الأولى للجسم الغريب المعثور عليه في محكمة شمال الجيزة

رئيس الوزراء: رقم قومى لكل عقار يحفظ الملكيات وتقديم الخدمات بسهولة

الصور

image description

جامعة أسيوط تختتم فعاليات نموذج محاكاة الاتحاد الأوربي

image description

تفاصيل استعدادات «تعليم دمياط» للعام الدراسى الجديد

image description

وزير التعليم العالى يفتتح وحدات تعليمية وتدريبية بـ«طب أسنان المنصورة»

image description

جامعة أسيوط تنظم النسخة السادسة من «محاكاة الاتحاد الأوروبي»

image description

محافظ الدقهلية يفتتح عناية جراحة قلب الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

«ملقاش معاها فلوس» زوج يشعل النار في زوجته بكفرالشيخ

رئيس الوزراء: رقم قومى لكل عقار يحفظ الملكيات وتقديم الخدمات بسهولة

تأجيل محاكمة المتهمين بقضية منة عبد العزيز.. 19 أكتوبر

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

أمريكيان يفوزان بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2020

دراسة تحذر من استمرار كورونا على الأسطح الزجاجية والنقود لحوالي شهر

«الحرب مع جدي» يتصدر شباك التذاكر في أمريكا

إصابة عشرات الطلاب بـ«نوروفيروس» فى الصين

أيام زمان

هل كانت بخيلة؟.. حكاية فنانة يهودية شهيرة رفضت الخروج من مصر

«ساندها فمنعته من التمثيل معها».. حكاية الزوجة الأولى لأنور وجدي

«جبنة روكفور وتفاح».. حكاية مثيرة لـ مصطفى أمين في الزنزانة

قصة غضب الراقصات من سهير زكى

مقالات الرأي
د. منى حلمى
إذا كان الله أعلم لماذا إذن يحاصروننا بالفتاوى؟
عمرو خالد
الستّار.. حَيىٌ ستِيرٌ يحب الستر والحياء
ماجد حبته
حسمنا معركة الوعى.. ولن نصالح
نرمين يسر
نرمين يسر تكتب: «السقا مات» ورمزية الموت والحياة
المزيد

الثقافة

نهضة مصر تحتفل بإطلاق رواية ريم بسيوني «سبيل الغارق»

قطاع التنمية الثقافية يشارك في معرض «تراثنا»

الناشرين المصريين يكشف استعدادات إقامة معرض الأوبرا للكتاب

«الأعلى للثقافة» يناقش مبادرات تنمية العادات القرائية.. غدًا