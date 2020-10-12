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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

صاحبة تمثال محمد صلاح تشارك في معرض «تراثنا» (فيديو)

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 08:04 م
حسام عسل
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شاركت الفنانة التشكيلية والنحاتة مي محمد عبدالله صاحبة تمثال محمد صلاح المشارك في منتدى شباب العالم عام 2018، في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وأعربت مي محمد عن سعادتها لمشاركتها في المعرض للمرة الأولى، مشيرة إلى أنها رغم مشاركتها في معارض ومؤتمرات كثيرة إلا أن معرض "تراثنا" تميز عنهم لأنه لم يقتصر على عرض الأعمال في شكلها النهائي فقط بل أتاح للجمهور أن يرى كل مراحل العمل، لافتة إلى أنها تصنع التماثيل أمام الزوار.

وأضافت "مي"، خلال حديثها لـ"الدستور"، إلى أن رد فعل الجمهور أسعدها كثيرًا عندما شاهدوا عملية النحت وتصويرها وتشجيعها، كما تقابلت مع بعض من تابع أعمالها على مواقع التواصل الاجتماعي ولم يتسن لهم مقابلتها فكان ذلك بمثابة حلقة وصل بينها وبين جمهورها ومحبي الفنون.

وتابعت "مي" أنها شاركت في تأسيس الجمعية المصرية للشباب التشكيليين، وهي جمعية غير هادفة للربح تهتم بالشباب الشغوف بتعلم الفنون من المتخصصين وغيرهم ودعمهم ومساعدتهم في تحقيق أحلامهم.

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