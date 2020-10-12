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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بسبب كورونا.. نقابة المهندسين تعلق عملها فى كفر الشيخ

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:19 م
نقابة المهندسين
نقابة المهندسين
عمرو الشامي
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قررت نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندس يوسف عبد السميع، تعليق العمل بفرع النقابة بسبب إصابة عدد من العاملين بها بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت النقابة في بيان رسمي أصدرته، اليوم الإثنين، أن تعليق العمل سيبدأ من غد الثلاثاء ولمدة أسبوع حرصا علي سلامة الجميع، وذلك بعد ظهور عدة إصابات بين العاملين بالنقابة.

وعقد مجلس نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندس عبدالسميع يوسف، اجتماعا عبر "الفيديو كونفرانس"، لبحث أوضاع المهندسين في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد وآثارها الاقتصادية.

وكانت النقابة الفرعية بالمحافظة، قد قررت صرف منحة 5 آلاف جنيه للمهندس المصاب بفيروس كورونا المستجد، تصرف بموجب مستند من وزارة الصحة يفيد بإصابته وتلقي العلاج بمستشفى العزل.

وفي حالة وفاة المهندس متأثرا بإصابته بالفيروس، تصرف النقابة مبلغ 20 ألف جنيه لأسرته كإعانة، فضلًا عن إتاحة صرف سلفة للمهندسين أصحاب المعاشات، وأسر المهندسين المتوفيين بقيمة معاش شهرين تصرف فورا، من النقابة الفرعية على أن تخصم من المعاش على 10 أشهر.

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