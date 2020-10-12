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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مترو الأنفاق» يوزع هدايا على التذاكر بمحطتي «السادات» و«العتبة»

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:18 م
مترو الأنفاق يوزع
مترو الأنفاق يوزع هدايا
علا غزال
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في سابقة تحدث لأول مرة داخل وسائل النقل الجماعي، قامت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بتقديم هدايا رمزية لعدد من جمهور الركاب بمختلف فئاته عند شرائهم تذكرة ركوب المترو من خلال شبابيك صرف التذاكر.

ووفق بيان للشركة، وجه المهندس علي الفضالي، رئيس مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، بتواجد عدد من المسئولين عن إدارة إيرادات الركاب بمحطة أنور السادات بالخط الأول، وكذلك محطة العتبة بالخط الثاني، لاختيار عدد من الفائزين أثناء شرائهم تذكرة الركوب، للفوز بكارت محفظة التذاكر بقيمة خمسين جنيهًا، كهدية مجانية من الشركة، يمكن استخدامه بديلًا عن التذكرة الورقية وبمدة صلاحية تصل إلى خمس سنوات، ويمكن شحنه من خلال مكاتب صرف التذاكر حتى 200 جنيه.

وفى سياق متصل، أثنى جميع الفائزين على هذه المبادرة الفريدة التي تقدم لأول مرة داخل محطات مترو الأنفاق، حيث قال محمود كامل عبدالمطلب 60 عامًا، يعمل محاسب قانوني، إن مترو الأنفاق يعد الوسيلة الأهم داخل القاهرة الكبرى والتي لا غنى عنها بشكل يومي.

ومن جهتها، قالت دينا محيي الدين إسماعيل، 37 عاما، تعمل طبيبة أسنان، إن تلك المبادرة ستمثل تشجيعًا لجمهور الركاب على استقلال المترو والذي يتميز بالسرعة والنظافة والأمان.

وأضاف حازم عبدالحميد عبدالرحمن، 37 عامًا، محام حر، أن مترو الأنفاق هو إنجاز من إنجازات الدولة المصرية، وأن هذه الوسيلة هي الأكثر التزاما بالإجراءات الاحترازية في ظل انتشار جائحة كورونا.

واختتمت ولاء أبو بكر عبدالرازق، 37 عاما، ربة منزل، أن مترو الأنفاق وسيلة مواصلات تتميز بالسهولة والسرعة بعيدًا عن زحام المواصلات الأخرى، ويظل الأرخص بين وسائل النقل الجماعي نظرًا لما يقدمه من خدمات تليق بالمواطن المصري.

وتمنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو وجميع قيادتها والعاملين بها، رحلة سعيدة يتوافر بها كافة سبل الراحة والأمان لجميع مستخدمي المرفق الحيوي والمهم، والذي يخدم الملايين من المصريين يوميًا.

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